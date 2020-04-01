Лос-Анджелес, США, , 14:42 — REGNUM Звёзды сериала «Клиника» Зак Брафф и Дональд Фейсон запустили совместный подкаст под названием «Ненастоящие доктора, настоящие друзья». Об этом 31 марта сообщило издание Entertainment Weekly.

В каждом эпизоде актёры будут вспоминать забавные случаи со съёмок и комментировать отдельные эпизоды сериала. Сообщается также, что к ним в гости будут приходить и другие члены съёмочной команды «Клиники» — например, автор шоу Билл Лоуренс.

Напомним, «Клиника» — это американский комедийный сериал, рассказывающий о жизни и работе молодого врача Джона Дориана (Зак Брафф). Премьера первого эпизода состоялась в 2001 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае готовится онлайн-премьера японской драмы «Kyojo»