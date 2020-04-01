Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Угроза распространения коронавирусной инфекции закрыла все федеральные и региональные учреждения культуры Петербурга. Однако руководство Эрмитажа, еще до вступления ограничительных мер, приняло решение проводить дистанционные экскурсии по залам и хранилищам музея для всех желающих.

Начиная с 17 марта специалисты музея проводят увлекательные экскурсии по реставрационно-хранительскому центру «Старая Деревня», Главному музейному комплексу и Главному штабу. За это время зрителям было показано 26 онлайн-трансляций программ, которые набрали более 6 500 000 просмотров.

«Эти программы позволяют людям отвлечься от сложной ситуации, подумать о прекрасном», — отметили в музее.

Кроме того, специально для жителей Италии, которые сейчас находятся в особенно тяжелых условиях, 26 марта была проведена первая онлайн-экскурсия на итальянском языке, которая вызвала колоссальный отклик. Трансляцию единовременно смотрели до 11 000 человек.

«Общее количество просмотров на текущий момент превысило 231 000, и это число постоянно растёт», — отметили в музее.

Читайте также: Петербуржцам рекомендуют наслаждаться культурой через интернет

Начиная с 30 марта, в связи с введением карантина, проект Hermitage Online изменил свой формат: теперь подписчики музея в соцсетях смогут смотреть новые видео в режиме премьеры.

«Виртуальные визиты по залам Эрмитажа начиная с 17 марта совершили более 2 111 000 человек, это больше, чем количество посетителей сайта, то есть некоторые посетители проходят не по одному залу», — подчеркнули в музее.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрмитаж из-за коронавируса предлагает посмотреть кино