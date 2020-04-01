Москва, , 13:48 — REGNUM Бесплатные онлайн-туры по своим собраниям организуют крупнейшие музеи и галереи мира, закрытые на неопределенный срок из-за коронавируса.

Парижский Лувр предлагает сразу четыре виртуальных экскурсии — по своей Малой галерее, где хранятся полотна Делакруа, Рембрандта, Тинторетто и других мастеров, по собранию египетских древностей, по остаткам средневекового крепостного рва, окружавшего Лувр, когда тот был одной из защищавших Париж крепостей, и по Галерее Аполлона с ее величественными потолочными фресками.

Пушкинский музей изобразительного искусства в Москве предлагает целую коллекцию виртуальных туров. Каждый экспонат снабжен ярлыком, кликнув на который, можно рассмотреть шедевр во всех подробностях, прочесть информацию о нем и прослушать рассказ экскурсовода. Также доступно путешествие по музею при помощи очков виртуальной реальности, подключенных к мобильному устройству.

Государственный Эрмитаж дает возможность виртуальным посетителям выбрать эпоху или тематику, которая ему по душе, уделить внимание конкретному направлению искусства или знаковому экспонату, прослушав рассказ искусствоведа. Также на сайте ежедневно вывешивается расписание тематических видеоэкскурсий и лекций, которые можно увидеть онлайн и в записи в группе музея в ВК в рубрике «Интеллигентная изоляция». 1 апреля ко Дню смеха здесь можно увидеть рассказ об эрмитажной коллекции карикатур.

Напомним, ради борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции большинство культурных учреждений, включая музеи, как в России, так и в других странах мира, закрыты для посетителей, а отчасти и для сотрудников.