Москва, , 13:08 — REGNUM Известный ресурс «Кинопоиск» провел исследование о том, какие фильмы в сети во время пандемии являются самыми востребованными. На первое место вышла картина режиссера Стивена Содерберга «Заражение», появившаяся в прокате в 2011 году.

В фильме повествуется о группе врачей, предпринимающих невероятные усилия для победы над смертельным вирусом. Причем, в марте ленту запрашивали в 50 раз чаще, чем в феврале.

Впрочем, как отмечает агентство InterMedia, популярностью пользуются и известные ленты последнего десятилетия, такие как «Зеленая книга», «Начало», «Мотылек», а также новинки киносезона «Дженльмены», «Холоп», «Бладшот», «Достать ножи» и «Паразиты».