Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Пародийная версия рок-оперы группы Queen «Богемская рапсодия» от американского певца Андриана Граймса набрала более 3,8 млн просмотров. Композиция опубликована на канале музыканта в YouTube.

Свою пародию Граймс назвал «Коронавирусная рапсодия». В подписи к ролику музыкант рассказал, что получал от зрителей комментарии, что это «бесчувственно». Но он рассказал о своей жене — медике, которая может однажды заразиться коронавирусом, и ему придется поместить ее в карантин и «мешать нашим детям обнимать ее».

Он добавил, что надеется сохранить чувство юмора даже в таких обстоятельствах. А многие положительные комментарии людей, пострадавших от коронавируса, показали, по его словам, насколько это важно.