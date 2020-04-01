Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Южнокорейская группа BTS продолжает удерживать позиции в чарте Billboard 200 пятую неделю подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Согласно опубликованным данным, альбом группы «Map of the Soul: 7» занял 24-ю строчку.

Известно, что после выхода альбома южнокорейский бойз-бенд занял первое место в чарте, во вторую неделю — опустился на третье место, на третьей неделе — на восьмое, на четвертой — на одиннадцатое.

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Отмечается, что альбом, выпущенный в августе 2018 года, занял 186-е место в чарте.

Кроме того, альбом другой южнокорейской группы NCT «NCT #127 Neo Zone» также продолжает входить в чарт Billboard 200 третью неделю подряд. На этой неделе группа расположилась на 102-м месте.

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