Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Корейская писательница и иллюстратор книг для детей Бэк Хина стала лауреатом международной литературной премии имени Астрид Линдгрен. Об этом 31 марта сообщили организаторы на официальном сайте премии.

В справке, которая приводится на сайте, сообщается, что Хина является известной в Южной Корее художницей. Наибольшее признание ей принесли работы, в которых она выступает одновременно автором и иллюстратором детских книг. 13 выпущенных ею книг популярны во всей Азии.

Одна из книг, удостоенная внимания жюри премии, называется «Облачный хлеб». В ней рассказывается о двух братьях-котиках, которые находят облачко, приносят его домой и пекут из него волшебные булочки, наделяющие котиков способностями летать.

Еще одна книга художницы «Я — собака» рассказывает историю о собаке, которая живет с людьми, но очень хочет попасть к своим родным — матери и брату. Но она понимает, что живущие с ней люди очень ее любят, и она должна заботиться о них. Хина для этой книги нарисовала более полусотни собак.