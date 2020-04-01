Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Знаменитый Мариинский театр в Санкт-Петербурге до 7 апреля продолжит показ лучших постановок и концертов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

1 апреля можно будет увидеть оперу Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». Спектакль режиссера Янниса Коккоса был записан в 2016 году. В главных партиях — солистка труппы меццо-сопрано Екатерина Семенчук и американский тенор Грегори Кунде.

Также в программе симфонии «Марафона искусства» исполнение прославленным оркестром Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева симфоний Петра Ильича Чайковского.