Москва, , 11:33 — REGNUM Лауреатов первого всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» определил экспертный совет 31 марта. Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте конкурса.

По информации оргкомитета, приз в каждой из семи номинаций составит 200 тыс. рублей. Произведения лауреатов конкурса прозвучат в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана на концертах в Москве.

В номинации «Симфоническое произведение крупной формы» победителем стал московский композитор Игорь Холопов, представивший фантазию для симфонического оркестра «Урок». В сопутствующей номинации «Симфоническое произведение в малой форме» победила также музыкант из Москвы Анна Поспелова с произведением Equilibrio.

Анастасия Костюкова из Казани одержала победу в категории «Балетная музыка» с композицией «По ту сторону зеркала». В номинации «Оперная музыка или музыка оперетты» победил композитор из Москвы Алексей Чернаков с оперой «Вещий сон».

Андрей Бесогонов из подмосковной Балашихи стал победителем в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром», представив «Концерт для фагота и симфонического оркестра». В категории «Эстрадно-симфоническое произведение» с композицией «В присутствии любви и смерти» победил Артем Пысь из Москвы.

В седьмой, последней номинации «Киномузыка» победителем стал композитор из Санкт-Петербурга Мурат Кабардоков, представив свое сочинение к фильму «Человек с киноаппаратом».

Конкурс «Партитура» организован Фондом развития современного искусства совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана. В конкурсе могли принять участие молодые композиторы, которым еще не исполнилось 35 лет.