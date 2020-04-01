Лондон, , 10:55 — REGNUM Релиз интерактивного фильма «The Complex» о биологической атаке в Лондоне состоялся на платформах Steam, PS Store, MS Store и eShop. Об этом 31 марта сообщает сетевое издание EndlessGameOver.

События фильма происходят в Лондоне после осуществления биологической атаки. Доктор Эми Тенант вместе со своим другом оказываются изолированными в секретной лаборатории, в которой заканчивается кислород. В зависимости от действий игрока, представляющего главного героя, фильм может иметь восемь сюжетных линий с различными концовками.

Режиссером интерактивной картины выступил Пол Рашид, снявший в 2018 году фантастическую драму «Белая камера». Сценарий фильма написала Линн Рене Макси, известная по сценарию драматического сериала «Рассказ служанки», получившему премию «Эмми».

Картину разработала студия Wales Interactive, ранее уже выпускавшая интерактивные фильмы. В 2016 студия создала хоррор «The Bunker». Позднее выпустила еще ряд картин.