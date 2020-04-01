Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Новый подкаст «Фейковые доктора, настоящие друзья» («Fake Doctors, Real Friends»), в котором будет просматриваться и комментироваться сериал «Клиника», запустили звезды этого сериала Зак Брафф и Дональд Фэйсон. Об этом 31 марта сообщило издание Entertainment Weekly.

В сериале Брафф играл терапевта Джей Ди, а Фэйсон — хирурга Кристофера Терка. По сюжету фильма, медики были лучшими друзьями.

В подкасте актеры будут рассказывать различные истории, случавшиеся в ходе съемок и производства сериала. Кроме Браффа и Фэйсона в подкасте планируется участие в качестве гостей других участников сериала: актеры, участники съемочной команды, а также автор проекта Билл Лоуренс.

«Мы будем сидеть, болтать, рассказывать всякие забавные истории и о том, что помним о работе за кулисами», — рассказал изданию Брафф.

В каждой серии подкаста будет просматриваться по порядку очередная серия «Клиники» на протяжении всех девяти сезонов. Как сообщает издание, первый выпуск подкаста уже вышел на ресурсе iHeartRadio, но в дальнейшем планируется расширить трансляцию на другие платформы.