Женева, Швейцария, , 10:13 — REGNUM Вместо отмененного полноценного конкурса «Евровидение 2020» организаторы проведут специальное телевизионное шоу во внеконкурсном формате. Уведомление об этом размещено 31 марта на официальном сайте конкурса.

Телевизионное шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» («Евровидение: Европа излучает свет») состоится 16 мая. В двухчасовом концерте планируется транслировать онлайн-выступления музыкантов, которые должны были участвовать в конкурсе. К участию в шоу организаторы пригласят известных музыкантов, выступавших ранее в разные годы в конкурсах «Евровидение».

В уведомлении сообщается, что трансляция концерта будет вестись на официальном канале конкурса в Youtube. Организаторы также призывают транслировать это шоу все страны — участницы конкурса.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение 2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах. 18 марта организатор конкурса — Европейский вещательный союз — принял решение об отмене конкурса в 2020 году из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Европе.