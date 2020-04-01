Байройт, Германия, , 09:20 — REGNUM Ежегодный Байройтский фестиваль, на котором исполняются знаменитые музыкальные драмы Рихарда Вагнера, отменен из-за ситуации с распространением коронавируса. Уведомление об отмене фестиваля опубликовали организаторы 31 марта на официальном сайте.

Открытие очередного фестиваля должно было состояться 25 июля. В течение месяца перед зрителями должны были быть разыграны уже известные спектакли на музыку Вагнера: «Нюрнбергские мейстерзингеры» Барри Коски, «Тангейзер» Тобиаса Крацера, «Лоэнгрин» Ювала Шарона.

Также в программе фестиваля планировалась новая постановка знаменитой тетралогии «Кольцо нибелунга». Все четыре оперы готовил молодой режиссер из Австрии Валентин Шварц. Завершиться фестиваль должен был 29 августа.

Как отмечается в сообщении организаторов, постановка «Кольца нибелунга», сорванная эпидемией в этом году, вероятнее всего выйдет только в 2022 году из-за плотного графика репетиций.

В обращении приводятся слова министра искусства Баварии Бернда Сиблера о сожалении в связи с невозможностью насладиться в этом году выразительной музыкой Вагнера.

«Для культурной жизни отмена фестиваля — это горькая потеря», — подчеркнул министр.

Напомним, фестиваль проводится ежегодно в баварском городе Байроте в Германии летом. Впервые он состоялся в 1876 году благодаря усилиям самого великого композитора. До сих пор проведение фестивалей отменялось в период с 1914 по 1923 годы и с 1945 по 1950 годы.