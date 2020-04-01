Ванкувер, Канада, , 08:43 — REGNUM Первый драматический фильм с сюжетом, повествующим о заражении коронавирусом, сняли в Канаде. Об этом сообщает портал «Стартфильм».

Картина носит название «Корона». Действие в ней разворачивается в лифте, где застревают несколько соседей. Среди них оказывается и незнакомая китаянка, которую сразу же начинают подозревать в том, что она является носителем «китайского вируса». Из-за боязни быть зараженными до приезда спасателей, в соседях просыпаются разные инстинкты, агрессия, страх и расизм по отношению к чужачке.

Режиссером фильма выступил канадский режиссер, родившийся в Иране, Мостафа Кешвари. По его словам, идея картины появилась, когда он прочитал в лифте новости о китайских туристах, которых преследовали местные жители.

Для создания атмосферы реалистичности картину сняли ручной камерой, а актеры в ходе съемок импровизировали, чтобы выразить собственные страхи. Как сообщил режиссер, фильм снимали еще до того, как ситуация переросла в глобальную пандемию. Он хотел отразить не ситуацию глобального распространения коронавируса, а обозначить вопрос расовой дискриминации.

«Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то нацинальность хуже другой?» — ставит своей картиной вопрос Кешвари.

Фильм длится чуть более часа. По данным портала, он снят целиком в павильоне в Ванкувере, уже смонтирован и готов к прокату.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. После этого заболевание стало фиксироваться и в других странах. Пандемия коронавируса объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта.

По последним данным, количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 860 тысяч. Скончались от осложнений болезни более 42 тысяч человек.