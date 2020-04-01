Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Новая книга Стивена Кинга If It Bleeds («Если оно кровоточит») выйдет в продажу раньше намеченного срока. Об этом 1 апреля сообщил портал Comicbook.

Изначально планировалось, что новый роман известного мастера ужасов начнёт продаваться 5 мая 2020 года. Сейчас стало известно, что книга поступит на прилавки уже 28 апреля 2020-го. Портал отмечает, что пока не ясно, связано ли подобное решение издателя с карантинными мерами из-за эпидемии коронавируса.

В марте 2020 года HBO стал показывать драматический сериал «Чужак», созданный на основе одноимённого романа Стивена Кинга. Сразу после выхода он возглавил рейтинг канала, в который входят новые шоу и сериалы.

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