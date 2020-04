Лос-Анджелес, США, , 06:20 — REGNUM Продюсер Джейсон Блум сообщил, что поклоники вселенной «Хэллоуина» вскоре смогут увидеть первый трейлер фильма «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills). Об этом 1 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Отвечая на вопрос одного из фанатов в Twitter Блум сказал, что сейчас создатели картины дорабатывают трейлер. Он добавил, что ролик «выглядит действительно хорошо» и намекнул, что фанаты смогут его увидеть уже в ближайшее время.

https://twitter.com/jason_blum/status/1244060482257833984

Снимает «Хэллоуин убивает» режиссёр Дэвид Гордон Грин, который в 2018 году выпустил картину «Хэллоуин», являющуюся прямым продолжением оригинальной картины 1978 года. Премьера нового фильма запланирована на 16 октября 2020 года.

