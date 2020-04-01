Лос-Анджелес, США, , 06:09 — REGNUM Компания Performance Research провела исследование, в рамках которого она спросила 1 тыс. жителей США о том, планируют ли они посещать кинотеатры после окончания карантинных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом 31 марта собщил журнал Variety.

Аналитики выяснили, что 49% респондентов могут либо «никогда» вновь не пойти в кинотеатры, либо могут сделать это через «несколько месяцев».

При этом 28% опрошенных заявили, что они планируют посещать кинотеатры реже, чем до начала карантина, 15% участников исследования сказали, что они станут ходить в кино даже чаще, чем ранее, а 58% отметили, что частота их походов в кинозалы не изменится.

Ранее ИА REGNUM сообщило: руководитель киностудии Blumhouse Джейсон Блум заявил, что после эпидемии коронавируса кинобизнес уже не будет прежним. Он высказал предположение, что после открытия кинотеатров временной разрыв между выходом фильмов в прокат и их цифровой премьерой станет ещё меньше.

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