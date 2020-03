Лос-Анджелес, США, , 04:25 — REGNUM Эдгар Райт сообщил, что он снимет фантастический фильм на основе романа писателя Саймона Стивенса «Поставь моё сердце на пять» (Set My Heart to Five). Об этом 1 апреля сообщил портал Comicbook.

Режиссёр будет снимать картину на основе сценарной адаптации, которую создаст сам Стивенс. Сюжет фильма расскажет о дантисте по имени Джаред из маленького города в штате США Мичиган, который в действительности является андроидом, ничем не отличающимся от человека.

Несмотря на то, что Джаред изначально не был запрограммирован на проявление эмоций, он начинает плакать при просмотре одной классической картины. Озадаченный произошедшим, андроид начинает смотреть другие фильмы. В итоге он решает отправиться на поиски своего создателя, поскольку понимает, что в будущем его ждёт неизбежная перезагрузка.

Эдгар Райт — британский режиссёр, которого зрители знают по работе над такими фильмами, как «Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон», «Малыш на драйве» и «Скотт Пилигрим против всех». Он также исполнил роль глубокомысленного техника в комедии «Автостопом по галактике».

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: фанаты создали смешной 3D-мультфильм на тему «Звёздных войн»