Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Поклонники вселенной «звездный войны» создали анимационный ролик на основе нереализованного сценария фильма, который должен был снимать Колин Треворроу. Видео было опубликовано 1 апреля на портале We Got This Covered.

Фильм Треворроу должен был получить название Duel of the Fates («Дуэль судьбы»). Владелец YouTube-канала Mr. Sunday Movies решил создать небольшую анимационную картину на основе той информации о сюжете, которая ранее попала в сеть. Сам мультфильм длится немногим более пяти минут, во второй части видео авторы показали, как они его создавали.

Колин Треворроу изначально занимал должность режиссёра девятой части фильма «Звёздные войны». Он покинул проект в сентябре 2017 года из-за «творческих разногласий» с продюсерами LucasFilm. На его место пришёл Джей Джей Абрамс.

