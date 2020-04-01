Пекин, , 02:12 — REGNUM Двухсерийная японская телевизионная драма с участием знаменитого актера Такуя Кимура стартовала в китайских стриминговых интернет-кинотеатрах, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Премьера драмы «Kyojo» прошла в Японии еще в январе текущего года и получила рейтинг 7,7 из 10 на китайской кино-платформе Douban на основе более чем 6600 рецензий. Драма рассказывет об инструктора полицейской академии и его учениках.

Трансляция сериала будет происходить через платформу Tencent Video начиная с 1 апреля. Режиссером стал Исаму Накае, который пользуется популярностью в Японии. Среди его лучших работ по мнению рецензентов Douban — телевизионная драма «Под одной крышей», выпущенная в 1993 году.