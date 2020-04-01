Шанхай, Китай, , 02:04 — REGNUM Международное соревнование юных иллюстраторов стартовало в Шанхае в рамках одной из крупнейших в Азии книжных ярмарок, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Конкурс юных иллюстраторов «Золотая вертушка» впервые прошел в 2015 году и стал важным проектом в рамках Китайской Шанхайском международной детской книжной ярмарки. В настоящее время ярмарка организуется компанией Shanghai Xinhua Distribution Group Co., Ltd. и итальянской выставочной группой Bologna.

Иллюстраторы возрастом младше 39 лет могут представить на суд общественности свои работы через официальный вебсайт ярмарки с 30 марта по 30 июня. Оргкомитет наградит победителей в ноябре.

Власти Шанхая также сообщили, что восьмая по счету выставка детских книг пройдет с 13 по 15 ноября 2020 года. Ожидается, что ее посетят 450 издателей детских книг, которые разместятся на площади 25 тыс. кв. метров.