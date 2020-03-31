Москва, , 23:10 — REGNUM Познавательные онлайн-проекты запускают российские библиотеки на время карантина из-за коронавируса.

Московская библиотека имени А. П Гайдара на своем YouTube-канале запустила проект «Телевизор». Каждый день там публикуются самые разнообразные материалы — мастер-классы, литературные чтения, музыкальные уроки и многое другое, способное не только развлечь в карантинные времена, но и поспособствовать интеллектуальному и культурному развитию посетителей.

Нижегородская областная детская библиотека запустила на своей страничке в ВК онлайн-проект «Библио-вирус». Библиотекари читают на видео книжки-картинки для малышей и ведут блоги о детских книжных новинках. В группе библиотеки каждый день появляются и другие интересные публикации.

Виртуальную экскурсию по «Кабинету Фауста» — особому залу Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге, где собраны первопечатные книги-инкунабулы, можно совершить на сайте РНБ, а также «полистать» эти памятники книгопечатания на виртуальной выставке «Книга из «Кабинета Фауста».

Онлайн-проект electro.nekrasovka.ru, созданный в Центральной научной библиотеке имени Н. А Некрасова существует уже давно. Здесь можно найти то, что редко увидишь в свободном доступе в обычной библиотеке — оцифрованные книги, газеты и журналы прошлых веков. Не осталась Электронекрасовка в стороне и от злобы дня — на сайте приведены агитационные материалы столетней давности о мерах борьбы с заразными болезнями.

Напомним, из-за распространения нового коронавируса в российских городах временно закрылись библиотеки, а потенциальным читателям и завсегдатаям настоятельно рекомендовано оставаться дома.