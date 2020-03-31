Москва, , 22:12 — REGNUM «Антивирусный» проект «Доктор Чехов» запустил московский театр «Современник» на время карантина из-за коронавируса.

Своеобразный флэшмоб актеров закрытого из-за эпидемии театра заключается в том, что они каждый день в 19 часов — стандартное время начала спектаклей — читают рассказы Чехова и выкладывают записанные ролики на сайт театра. Сейчас на сайт уже выложено 14 роликов. Актеры Сергей Гармаш, Владислав Ветров, Иван Стебунов, Алена Бабенко, Ольга Феоктистова и другие читают рассказы, которые не относятся к самым известным и «заезженным» произведениям классика.

Актеры еще одного закрытого на карантин театра — МХТ имени Чехова — поддерживают своим искусством театралов и любителей поэзии — каждый день в 15 часов в группах театра в ВК и Facebook они читают онлайн стихи современных поэтов, а в 8 часов вечера вкладывают ролики, где рассказывают поклонникам о своей жизни во время карантина, призывают их не унывать и не поддаваться панике. Своеобразный коллективный видеодневник «Наш ответ карантину» ведется с 18 марта.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России, как и во всем мире, закрыты крупнейшие театры, отменены гастроли и другие культурные мероприятия, а театралам, как и прочим гражданам предписано не покидать дом без особой необходимости.