Москва, , 20:24 — REGNUM Уборка в квартире может не только избавить от скуки во время вынужденного сидения дома, но повысить шансы сохранить здоровье, утверждают врачи и психологи.

Известно, что большинство людей, кроме отдельных фанатиков чистоты и порядка, не очень любят прибираться — иначе не ходило бы стольких анекдотов о домашнем бардаке. Но в условиях изоляции в четырех стенах генеральная уборка может не только стать увлекательным делом, но и сделать домашний быт более здоровым.

Эксперты предлагают не начинать с чего-то глобального вроде перестановки мебели, лучше сперва заняться разбором накопившихся старых вещей. Переберите свой гардероб и отложите в сторону вещи, которые вы давно не надевали, но жалели выбросить. Подумайте, не пришла ли все же пора освободить место на полках. Можете примерить эти вещи и покрутиться перед зеркалом, представить себя в них на улице — тогда, возможно, решение удастся принять быстрее. Помните, что старая одежда — лишний источник пыли, которая оседает в наших легких!

Выбросите по возможности щербатую посуду и сломанные-починенные вещи — очень редко бывает так, чтобы они были совсем уж незаменимыми, чаще всего их хранят просто по привычке и из сентиментальности. Эксперты в фэншуй уверяют: любая разбитая или сломанная вещь незаметно отнимает вашу энергию. Впрочем, этому есть и вполне рациональное психологическое объяснение: если окружить себя вещами-калеками, то самооценка, а за ней и самочувствие не могут не снизиться.

Переберите свою аптечку и полку для лекарств в холодильнике. Наверняка у некоторых средств уже истек сок годности — избавьтесь от них без сожаления: пользу они уже вряд ли принесут, а навредить могут. Также проверьте продукты длительного хранения — «длительное» все же не значит «вечное».

Почаще делайте влажную уборку и протирайте пыль — чем меньше пыли, бактерий и вирусов останется на поверхностях, тем легче будет вам дышаться и тем меньше нагрузка на иммунитет.

Психологическое состояние — важный момент, потому, если вы даже не верите в принципы фэншуя, попробуйте внести элемент эстетики в ваше жилище. Таким элементом могут стать даже распечатанные из интернета фотографии красивых видов тех мест, где бы вы хотели побывать после пандемии.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса миллионы людей по всему миру вынуждены существовать в режиме самоизоляции и не выходить из дома без особой необходимости.