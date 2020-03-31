Москва, , 18:49 — REGNUM Онлайн-трансляции концертов и лучшие записи в свободном доступе помогут меломанам пережить режим самоизоляции из-за коронавируса.

Для вынужденных сидеть дома становится доступна музыка самых разных жанров — от классики до тяжелого рока. Так, «домашний сезон» открыла Московская филармония, на ее сайте транслируются концерты без зрителей и записи прошедших концертов. Чтобы насладиться классикой в исполнении лучших оркестров, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Записи лучших исполнителей выкладываются в свободный доступ на портале «Культура.рф». Опера, балет, джаз, народная и церковная музыка, фортепианная и скрипичная музыка — каждый может выбрать то, что ему больше по вкусу.

Тех, кому больше по сердцу творчество поп-исполнителей, порадует мобильный стриминговый сервис от «Одноклассников» OK Live где проходят живые концерты и встречи «звезд». В трансляциях уже «засветились» Полина Гагарина, Нюша, Наргиз, Сосо Павлиашвили и другие. За расписанием прямых эфиров можно следить в группе «Музыка в ОК».

Знаменитая рок-группа «Металлика» начала выкладывать по понедельникам в общий доступ записи своих лучших концертов на YouTube и в Facebook с хэштэгом #MetallicaMonday.

Тем, кто скучает без движения, врачи рекомендуют танцевать дома под любимую музыку. Для этого не нужно много пространства, а танец равномерно нагружает все тело и сердечно-сосудистую систему, что способствует укреплению иммунитета.

Напомним, из-за пандемии коронавируса миллионы людей во всем мире вынуждены оставаться дома, массовые культурные и спортивные мероприятия отменены, а ночные и музыкальные клубы закрыты.