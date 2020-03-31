Саратов, , 17:28 — REGNUM Саратовский театр кукол предложил своим зрителям в период карантина посмотреть лучшие постановки по видеозаписи, сообщает минкультуры области.

Среди аудитории — жители не только России. Так, жительница Хельсинки написала в комментариях к трансляции:

«Спасибо за вашу работу, за радость, которую дарите нашим детям. Мы живём за границей и вряд ли когда-то окажемся в Саратове, а благодаря карантину смогли прикоснуться к прекрасному, хотя бы через экран. Для наших детей очень важны детские программы на русском языке, чтобы сохранять и развивать язык и культуру. Надеемся на продолжение».

Онлайн-проект #СкучаемпоТеремку стартовал 27 марта. Для зрителей уже провели две трансляции — спектакль «Дон Жуан» для взрослых, а также «Волк и семеро козлят» для детей. В ближайшее время театр кукол покажет еще три онлайн-постановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михайловский театр во Всемирный день театра 27 марта показал в режиме онлайн самую громкую премьеру сезона — балетную постановку Начо Дуато «Баядерка».

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