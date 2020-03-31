Москва, , 17:08 — REGNUM Семичасовой лекционный онлайн-марафон проведут организаторы перенесенного на осень Тотального диктанта 4 апреля на сайте проекта.

Цикл лекций, которые проведут эксперты и друзья Тотального диктанта, начнется в 9 часов утра по московскому времени и закончится в 16 часов. Среди лекторов — лингвист Антон Сомин, Светлана Друговейко-Должанская, научный руководитель портала «Культура письменной речи», Ольга Северская, ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН, Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру» и другие.

Напомним, Тотальный диктант — это международная образовательная акция по популяризации грамотной письменной речи, которая проводится с 2004 года 4 апреля одновременно по всей России и в некоторых других странах мира. В этом году из-за эпидемии коронавируса Тотальный диктант перенесен на 17 октября. Также отменено большинство других массовых культурных и образовательных мероприятий.