Москва, , 16:00 — REGNUM Онлайн-трансляции опер и балетов из своего золотого фонда ведет Большой театр на фоне отмены спектаклей из-за эпидемии коронавируса.

Трансляции начались со спектакля «Лебединое озеро», который можно считать визитной карточкой театра, главную двойную партию Одетты/Одилии в нем исполняет балерина Светлана Захарова. 1 апреля зрители YouTube-канала Большого театра увидят и услышат «Царскую невесту» Римского-Корсакова, 4 апреля — балет П. Лакотта «Марко Спада», 7 апреля — оперу Мусоргского «Борис Годунов», а 10 апреля — балет Чайковского «Щелкунчик». Спектакли начинаются, как обычно, в 19:00, трансляция доступна в течение суток.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса театры и кинотеатры в России, как и в других странах, временно закрыты, массовые культурные мероприятия отменены, а гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции.