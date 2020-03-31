Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM На сайте министерства культуры Нижегородской области появились обучающие онлайн курсы для волонтеров в сфере культуры, — сообщает пресс-служба правительства региона

Онлайн-проекты предоставляет Общественное движение «Волонтеры культуры» ассоциации волонтерских центров. Обучающая программа состоит из двух разделов. В базовом слушателей знакомят с федеральной программой «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» и рассказывают, как развивается волонтерство в России и мире.

Продвинутый курс предназначен сотрудникам профильных учреждений культуры, органов исполнительной власти и региональных координаторов движения.

Эксперты представляют готовые примеры для создания волонтерского центра на базе культурного учреждения, дают рекомендации по привлечению добровольцев, организации добровольческих программ. По итогам курсов можно пройти тест и получить электронный сертификат.

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