Москва, , 15:24 — REGNUM Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустила конкурс идей для серии короткометражных фильмов о событиях в мире, происходящих в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина. Об этом сообщает ТАСС 30 марта со ссылкой на пресс-службу проекта.

По информации пресс-службы, короткометражки будут выпускаться в формате Screenlife, когда ролики снимаются гаджетом. Их в дальнейшем объединят в один киноальманах, который будет назваться «История карантина» («Tales from the Quarantine»).

К участию в конкурсе будут допущены как профессионалы, так и простые люди, имеющие в руках гаджеты. По словам Бекмамбетова, приводимым пресс-службой, в условиях самоизоляции «половины населения земного шара» съемки роликов для «Истории карантина» являются единственным способом рассказать о происходящем.