Москва, , 15:04 — REGNUM В добрых сказочников переквалифицировались многие известные актеры в рамках Instagram-проекта «Сказки на дому» на время карантина.

Актеры Анна Чиповская, Алексей Агранович, Максим Виторган, Оксана Фандера, Ингеборга Дапкунайте и другие в прямом эфире читают литературные сказки и детские приключенческие повести русских и зарубежных писателей от «Властелина колец» и «Острова сокровищ» до «Чиполлино». Расписание эфиров появляется на странице проекта ежедневно, а через какое-то время выкладываются и записи чтений.

Напомним, меры, предпринятые в России и большинстве стран мира для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, предполагают самоизоляцию граждан в своих домах. На дистанционную форму обучения переведены учебные заведения.