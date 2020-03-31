Москва, , 15:00 — REGNUM Проблемами кинопроизводства, вызванными пандемией коронавируса, поделились руководители киностудий. Интервью с ними опубликовало информационно агентство ТАСС.

Руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов сообщил, что производство всех фильмов студии из-за карантинных мер было в основном остановлено, а некоторые работы, в частности мультфильм «Барбоскины на даче», перевели на удаленный формат, что вызывает большие сложности и очень дорого.

По его словам, киносезон в России очень короткий, так как основные съемки производятся летом при длинном световом дне. В связи с мерами по самоизоляции и ограничению передвижений около ста фильмов и еще больше сериалов не будет запущено в работу. «Мы теряем год», — отметил Сельянов.

Руководитель кинокомпании «Пан-атлантик студио» Екатерина Филиппова сообщила, что заморожены отечественные и международные проекты. В частности, остановлены текущие работы с Грузией и Швейцарией. Гендиректор студии «Стелла» Федор Попов уточнил, что из-за задержек, вызванных ограничительными мерами правительства, срываются обязательства перед Минкультуры, которые никто не отменял.

Также агентству прокомментировали ситуацию кинопрокатчики. Картины, чьи премьеры были назначены на март и апрель, придется переносить. По словам руководителя студии «Рок» Алексея Учителя, смещение премьер кинофильмов может в будущем создать хаос в прокате. А задержка в производстве фильмов вызовет снижение их количества в этом году. Оба процесса не принесут ничего хорошего отечественной киноиндустрии, заключил Учитель.

Еще одним негативным моментом, который спровоцирует ситуация с пандемией, является, по мнению Сельянова, сокращение количества вакансий в отрасли кинопроизводства. Оно может быть вызвано отсутствием текущей загрузки из-за остановки проектов.