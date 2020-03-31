Киншаса, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM Конголезский исполнитель Koffi Olomidé выпустил песню, предупреждающую людей о необходимости предпринимать меры предосторожности на фоне распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.
В своем треке Coronavirus Assassin, что означает «Убийца коронавируса», который он исполняет на французском и лингала, музыкант призывает слушателей оставаться дома.
«Враг безлик», — гласят слова песни, в которой музыкант сравнивает пандемию с войной.
Koffi Olomidé выпустил свою песню спустя несколько дней после того, как угандийский музыкант и член парламента Бобби Вайн записал трек Corona Virus Alert, в котором он призывал жителей страны следовать советам по соблюдению гигиены и социальной дистанции.
Напомним, что в Уганде и в ДР Конго выявили 33 и 81 случаев заражения коронавирусом соответственно.