Лос-Анджелес, США, , 13:07 — REGNUM Фильм «Бладшот» с Вином Дизелем обошел в рейтинге количества показов на потоковых сервиса картину «Хищные птицы» с Марго Робби. Об этом 31 марта сообщил портал Screen Rant.

Согласно информации, предоставленной изданию сервисом FandangoNOW, в период с 23 по 29 марта 2020 года «Бладшот» занял третье место по показателям продаж и «аренды», а «Хищные птицы» — четвёртое. Стоит отметить, что обе картины стали доступны в сети в формате «видео по запросу» с 24 марта 2020 года.

Ранее компании Columbia Pictures и Warner Bros. приняли решение о переносе дат цифровых премьер этих фильмов по причине закрытия кинотеатров из-за эпидемии коронавируса. Кинокомикс «Бладшод», бюджет которого составил $45 млн, успел собрать в прокате США лишь немногим более $10 млн.

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