Лос-Анджелес, США, , 12:36 — REGNUM Майкл Бэй через свою продюсерскую компанию Bay Films заключил многолетнее соглашение с Sony Pictures. Об этом 31 марта сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что режиссёр впервые заключает подобную сделку с этой кинокомпанией, несмотря на то, что ранее он работал над созданием фильмов, производством которых занималась Sony.

В рамках контракта Bay Films будет заниматься производством фильмов и сериалов, одним из первых проектов станет картина «Чёрная пятёрка» (Black Five), Бэй выступит в качестве режиссёра, а Эрен Крюгер («Лучший стрелок 2») — в качесттве сценариста.

Майкл Бэй известен зрителям по своей работе над фильмами франшиз «Трансформеры» и «Плохие парни». В декабре 2019 года он выпустил картину «Шестеро вне закона» (6 Underground) для потокового сервиса Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Скайуокер. Восход»: я никогда так много раз не переписывал сценарий