Москва, , 12:14 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, которым правительство РФ получает право в условиях коронавируса отменять концерты и другие массовые мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Правительство Российской Федерации вправе при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части установить особенности отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия», — прописано в законе.

Также правительство определит порядок и сроки возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств или музеями зрелищного мероприятия.