Нью-Йорк, США, , 11:17 — REGNUM Джейми Ли Кёртис может сняться во втором сезоне сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney+. Об этом сообщил портал Making Star Wars.

Издание пришло к такому выводу исходя из факта, что актрису неоднократно замечали возле съёмочной площадки сериала. Впрочем, портал Comicbook в свою очередь обратил внимание, что Кёртис участвовала в съёмках фильма «Аватар 2», которые проходили неподалёку и поэтому она могла просто часто проходить рядом.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во втором сезоне «Мандалорца» может сняться известный актёр Майкл Бин. Зрители знают его по ролям в фильмах «Терминатор», «Бездна» и «Чужие».

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