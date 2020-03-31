Биллунн, Дания, , 10:50 — REGNUM Компания LEGO выпустила конструктор, при помощи которого можно собрать автомобиль Dodge Charger Maximus Доминика Торетто (Вин Дизель) из фильмов франшизы «Форсаж». Об этом 30 марта сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/IGN/status/1244784239872180224

Автомобиль выполнен в формате 1 к 13 и состоит он из 1077 частей. В нём реализованы такие функции, как движущиеся поршни, рабочая подвеска, система рулевого управления и другие. Фанаты также смогут найти в его «багажнике» баллоны с нитросмесью.

Ранее, в марте 2020 года, компания LEGO выпустила набор LEGO Super Mario Bros., в основу которого легла известная видеоигра Nintendo. В компании отметили, что ээтот конструктор создавался на протяжении четырёх лет.

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