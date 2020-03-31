Москва, , 10:42 — REGNUM На проходящем в режиме онлайн международном рынке контента MIPTV Online+ компания Glance (ранее Eurodata TV Worldwide) презентовала результаты своих исследований, на основе которых были выявлены самые актуальные и востребованные тенденции современного телевидения. Исследования Glance охватывают 4,1 миллиарда зрителей, смотрящих 7000 каналов на более чем 120 территориях.

Главным трендом наступившего 2020 года стали интерактивные шоу, участники которых подключаются к эфиру из дома при помощи своих веб-камер. Самые успешные передачи этого нового и актуального формата производятся в Китае. Участники «Cloud Interaction» весело общаются друг с другом и выполняют нехитрые задания, а гости «Music at home» — исполняют песни на заказ. Тренд #ОставайсяДома вслед за китайцами подхватывают европейцы. Во Франции создается кулинарное шоу «Tours en cuisine en direct avec Cyril Lignac», несколько участников которого готовят интересные блюда одновременно с шеф-поваром (и транслируют свои попытки в сеть). На параллельном мероприятии MIPTV — презентации Fresh TV Formats — было представлено новое немецкое шоу, отвечающее общему тренду. Называется оно просто и броско «Coronavirus», но посвящено не болезни, а новому образу жизни. Девять знаменитостей и двое обычных людей находят, чем себя занять на карантине: поют, осваивают секреты кулинарии, веселятся, травят байки — словом, развлекают друга друга и зрителей, как могут.

Вместе с тем, популярными остаются триллеры и остросюжетные драмы о терроре, катастрофах, глобальных опасностях и, что особо актуально, о пандемиях и эпидемиях. Это не новая тенденция: еще год назад, на прошлом MIPTV, участникам рынке был представлен российский сериал от Premier Studios «Эпидемия» о героях, пытающихся выжить в инфицированном ужасной болезнью мире. Актуальными остаются сериалы о людях, которых в критических ситуациях раскрывают в себе качества героев.

Любопытно, что зрителям стали нравится незатейливые комедии о трудностях сельской жизни. Героями таких сериалов и реалити-шоу часто становятся горожане, неожиданно попадающие в деревню, где их ждет много сюрпризов. Взаимоотношения внутри небольшого коммьюнити, где все друг друга знают; бытовые сложности фермерской жизни; прелести и последствия близкого контакта с природой и животными становятся источниками множества комичных ситуаций.

Венчает подборку актуальных тенденции современного телевидения шоу с собаками. По мнению Glance верные четвероногие питомцы сейчас телезрителям милее и дороже независимых и самодовольных котиков. Может, это связано с нынешним преимуществом собачников перед кошатниками: у первых есть весомый повод несколько раз в день нарушать карантин ради выгула своего друга. Надолго ли эти тренды захватят сердца телезрителей, станет понятно со временем.

Читайте ранее в этом сюжете: Медиарынок MIPTV начал работу в онлайн режиме