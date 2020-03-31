Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM Трейлер фильма «Черепашки-ниндзя» 1990 года воссоздали при помощи стоп-анимации и фигурок компании NECA. Ролик был опубликован 20 марта на YouTube-канале студии Reckless Abandonment Pictures.

Над созданием видео работал художник Кайл Робертс и его команда. В сеть также выложили ролик, который позволяет сравнить оригинальный трейлер и работу аниматора.

Стоит отметить, что таким образом авторы решили отметить 30-летие выхода фильма на экраны (мировая премьера состоялась 30 марта 1990 года). Картина имела коммерческий успех: при бюджете $13,5 млн она собрала в США $135, 2 млн, а в мире — около $202 млн.

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