Лос-Анджелес, США, , 09:53 — REGNUM Бывший глава Disney Боб Айгер отказался от зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом 30 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

При этом новый глава компании Боб Чапек также решил сократить свою заработную плату и «урезал» её на 50%. Остальные руководители компании, в свою очередь, будут получать на 20−25% меньше.

Напомним, Боб Айгер ушёл с должности генерального директора Disney в феврале 2020 года. На этой должности его заменил Боб Чапек, ранее ответственный за тематические парки развлечений компании.

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