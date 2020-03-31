Курган, , 07:00 — REGNUM В Курганской области учреждения культуры закрыты для посетителей в связи с режимом повышенной готовности. Театры, музеи, филармония, библиотеки продолжают оставаться на связи с курганцами, только онлайн, сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности начальника управления культуры Зауралья Дарья Твердохлебова.

Курганский государственный драматический театр приглашает зрителей на виртуальные экскурсии по закулисью, которые проводят актёры. Зрители могут побывать не только спектаклях, но и на репетициях.

Шадринский государственный драматический театр запускает онлайн проект «Театр у вас дома» для юных и взрослых зрителей. Спектакли можно посмотреть, пройдя по хэштегу #Шадринскийтеатрувасдома.

Курганская областная филармония также приглашает зрителей в виртуальный концертный зал.