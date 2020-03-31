Лос-Анджелес, США, , 05:01 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures решила отложить премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли на 19 марта 2021 года. Об этом 31 марта сообщил портал Comicbook.

Изначально планировалось, что фильм начнут показывать в кинотеатрах 30 июля 2020 года, таким образом, его выход в прокат отложен на восемь месяцев. Кроме того, стало известно, что Sony отложила премьеры картин «Охотники за привидениями: Наследники», Uncharted и «Кролик Питер 2».

В качестве режиссёра «Морбиуса» выступил Даниэль Эспиноса («Код доступа «Кейптаун», «Живое»). В хронологии вселенной Marvel от Sony этот кинокомикс стоит перед фильмом «Веном 2».

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