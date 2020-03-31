Лос-Анджелес, США, , 04:02 — REGNUM Поклонник комикс-вселенной Marvel, известный под ником Ultraraw26, выложил в сеть концепт-арт, в котором Киану Ривз предстал в образе Призрачного Гонщика (Джонни Блейза). Изображение было опубликовано 30 марта на его странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-ULJG1nuy1/

В комментарии к своей публикации Ultraraw26 отметил, что ему без разницы, кого из героев Marvel будет играть Ривз, поскольку, по его мнению, какую бы роль этот актёр не сыграл, он «даст адское представление».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киану Ривз вскоре может закончить переговоры со студией Marvel по поводу съёмок в фильме про Призрачного Гонщика. Известно, что в жизни актёр очень увлекается мотоциклами.

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