Токио, , 03:33 — REGNUM Опубликован финальный трейлер предстоящего аниме-сериала «Башня бога» (Tower of God) потокового сервиса Crunchyroll. Ролик был опубликован 30 марта на YouTube-канале Crunchyroll Collection.

В основу шоу ляжет вебтун (интернет-комикс) корейского автора Ли Чон-хуэя. Премьера сериала на Crunchyroll запланирована на 1 апреля 2020 года. В качестве режиссёра выступил Такаси Сано, который работал над ключевой анимацией культового сериала «Евангелион».

«Башня бога» выполнена в жанрах экшен и тёмного фэнтези. В центре повествования находится мальчик по имени Двадцать пятый Баам, который всю свою сознательную жизнь провёл в заключении под загадочной башней. Однажды он, пытаясь догнать друга, открывает дверь в эту башню. Теперь ему придётся пройти все её этажи и столкнуться со множеством противников.

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