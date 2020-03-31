Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM Компания Netflix приняла решение продлить сериал «Ключи Локков» на второй сезон. Об этом 30 марта сообщила официальная Twitter-страница проекта.

https://twitter.com/lockekeynetflix/status/1244640530018885632

«Больше ключей, больше демонов, больше «Алоха». «Ключи Локков» официально вернутся во втором сезоне!!», — написала администрация аккаунта. В публикации также был размещён небольшой тизерный ролик.

Netflix выложил на своём сайте все серии шоу «Ключи Локков» 7 февраля 2020 года. В основу этого драматического хоррор-сериала легла одноимённая серия комиксов Джо Хилла и Габриэля Родригеза. В качестве шоураннеров выступили Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл и Арон Эли Колейт.

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