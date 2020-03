Лос-Анджелес, США, , 23:08 — REGNUM Руководители Disney решили отказаться от зарплаты в пользу сотрудников компании. Об этом 31 марта сообщил портал We Got This Covered.

По имеющейся информации, Роберт Айгер, занимающий сейчас должность исполнительного директора Disney, откажется от 100% зарплаты, его заместитель Роберт Чапек — от 50%. Зарплата вице-президентов сократится на 20%, а ряд других менеджеров компании откажутся от 25%-30% причитающихся им выплат.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса компания Disney была вынуждена прекратить съёмки многих своих фильмов, а также отложить премьеры нескольких картин. Кроме того, её руководство также вынуждено было принять решение о закрытии парков развлечений в США, Японии, Франции и других странах.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Disney стал лёгкой мишенью для Apple из-за эпидемии коронавируса