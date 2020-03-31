Тегеран, , 11:35 — REGNUM Группа иранских деятелей в области кино, театра, музыки и изобразительного искусства в своем заявлении выразила готовность производить работы в киберпространстве, чтобы помочь укрепить моральное здоровье граждан, которые сидят дома. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Предполагается, что иранские артисты примут участие в кампании под названием «оставайся дома». Они также подчеркнули значимость данного лозунга, необходимого для предотвращения дальнейших потерь и реализации задачи по сдерживанию коронавирусного заболевания, известного как COVID-19.

В своем заявлении иранские художники выразили сожаление в связи с гибелью большого числа иранцев. Они дали обещание быть рядом с людьми в такие тяжёлые дни. «Благодаря продвинутым технологиям мы можем общаться с вами через социальные сети и Интернет», — говорится в заявлении.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение коронавируса: от закрытия школ и университетов до отмены культурных и религиозных собраний. Происходит регулярная дезинфекция общественных мест.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 11 133 человека из общего числа 32 332 инфицированных коронавирусом выжили. Смертельный вирус унёс жизни 2378 человек.