Ростов-на-Дону, , 17:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону артисты академического театра драмы имени Горького примут участие в онлайн-проекте для детей «Сказки на ночь». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве культуры.

В ближайшие дни пользователи Instagram смогут послушать «Летучий корабль», «Маленький принц», «Кот в сапогах», «Снежная королева», «Золушка», а также сказка из цикла «1000 и одна ночь». В прямой эфир артисты будут выходить ежедневно в 21:00 мск.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на Дону закрыты все учреждения культуры, развлекательные заведения, кружки и секции. Жителей региона просят соблюдать режим самоизоляции.