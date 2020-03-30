Лондон, , 16:31 — REGNUM Костюмеры сериала «Тёмные начала» работают над созданием формы для медицинского персонала, борющегося с коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает издание Variety.

Инициатива «Помогите одеть медиков» объединяет различных британских костюмеров. Вместе они трудятся над созданием рабочей формы для медицинских работников из Великобритании, которые в данный момент борются с коронавирусом.

Напомним, «Тёмные начала» — это фантастический сериал, основанный на серии книг Филипа Пулмана. Премьера состоялась в ноябре 2019 года.

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